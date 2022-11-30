عمر حبتور الدرعي: شهداء الوطن صناع الملاحم

أبوظبي (وام)

قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: «في يوم الشهيد، هذا اليوم الأغر، نقف وقفة شموخ وإجلال لنحييَّ الأبطال الأشاوس صنَّاع الملاحم الذين قدَّموا أرواحهم بأكفهم في سبيل دينهم ووطنهم وأهليهم».

وأضاف في كلمة بمناسبة «يوم الشهيد»، أن الدروس العظيمة والمعاني السامية التي سطروها بدمائهم الزكية سنحفرها في التاريخ، ونغرسها في النفوس، وندونها على صفحات الفخر والمجد، لتكون قصةً للعزة والشرف، والبطولة والإباء، ودروساً في الإلهام والقدوة والشجاعة. وأشار إلى أن المواقف الإنسانية التي قامت بها قيادتنا الرشيدة مع الشهداء وأسرهم عكست مكانة الإنسان الإماراتي، وتقديرها العظيم لتضحياته، فكانت خير سند لأهالي الشهداء وأسرهم. وقال: «إني لألتجئ للعلي القدير أن يرحم الله شهداء وطننا الأبرار، وأن يسكنهم منازل الأخيار، وأن يجزي أهليهم وأسرهم خير الجزاء على صبرهم واحتسابهم، وإنَّنا نعاهد الله تعالى على أن نصون المكتسبات، ونتابع الإنجازات، لتبقى راية الوطن عاليةً خفاقةً في ميادين العزِّ والإباء».