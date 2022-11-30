الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عمر حبتور الدرعي: شهداء الوطن صناع الملاحم

عمر حبتور الدرعي: شهداء الوطن صناع الملاحم
1 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الــ51: الإمارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها

قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: «في يوم الشهيد، هذا اليوم الأغر، نقف وقفة شموخ وإجلال لنحييَّ الأبطال الأشاوس صنَّاع الملاحم الذين قدَّموا أرواحهم بأكفهم في سبيل دينهم ووطنهم وأهليهم».
وأضاف في كلمة بمناسبة «يوم الشهيد»، أن الدروس العظيمة والمعاني السامية التي سطروها بدمائهم الزكية سنحفرها في التاريخ، ونغرسها في النفوس، وندونها على صفحات الفخر والمجد، لتكون قصةً للعزة والشرف، والبطولة والإباء، ودروساً في الإلهام والقدوة والشجاعة. وأشار إلى أن المواقف الإنسانية التي قامت بها قيادتنا الرشيدة مع الشهداء وأسرهم عكست مكانة الإنسان الإماراتي، وتقديرها العظيم لتضحياته، فكانت خير سند لأهالي الشهداء وأسرهم.  وقال: «إني لألتجئ للعلي القدير أن يرحم الله شهداء وطننا الأبرار، وأن يسكنهم منازل الأخيار، وأن يجزي أهليهم وأسرهم خير الجزاء على صبرهم واحتسابهم، وإنَّنا نعاهد الله تعالى على أن نصون المكتسبات، ونتابع الإنجازات، لتبقى راية الوطن عاليةً خفاقةً في ميادين العزِّ والإباء».

عمر حبتور الدرعي
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
دنيا
تعيد البصر .. ماسك يحدد موعد التجارب لصنع شرائح المخ
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©