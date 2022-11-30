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الإمارات

أحمد الحداد: يوم الشهيد ذكرى خالدة للشعب

أحمد الحداد: يوم الشهيد ذكرى خالدة للشعب
1 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (وام) 

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أكد الدكتور أحمد الحداد، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن الأمة التي تخلد ذكرى شهدائها هي أمةٌ وفِيَّة لأولئك الشهداء، الذين استرخصوا دماءَهم حمايةً لأمتهم ووطنهم، والأمة التي تعرف هذا الحقَّ هي أمة حيةٌ، تفي لمن قضى نحبَه في سبيل الوطن والأمة.
وأضاف في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «هذا ما تقوم به دولةُ الإمارات التي جعلت من يوم 30 من نوفمبر من كل عام، الذي أُريق فيه دمٌ أول شهيد في سبيل الوطن، ذكرى خالدة للشعب، فهي تجعل منه رمزاً حيّاً في ضميرها، كما الشهداءُ أحياءٌ عند ربهم، وهذا هو الوفاء الذي ينبغي أن تكون عليه الأممُ والدول، فضلاً عن الأفراد». وقال: «إن هذه الذكرى بقدر ما هي مؤلمة على فراق الشهداء، إلا أنها تشحذ الهمم والعزائم لأجل الوفاء لأولئك الشهداء، والتذكير بأن دماءهم لم تضع، بل سطّرت في سجلّ التاريخ نهجاً يُحتذى به للتضحية والفداء في سبيل الوطن».

أحمد الحداد
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