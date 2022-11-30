إبراهيم آل علي: الشهادة أعظم معاني الشموخ والتضحية

أبوظبي (وام)

أكد القاضي المستشار إبراهيم آل علي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن الشهادة هي أعلى أوسمة الشرف، ولقد سطر أبناءُ الإمارات أسماءهم في ميدان الشهادة دفاعاً عن الحق وذوداً عن الوطن وترابه.

وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «إن الاحتفال بيوم الشهيد هو واجب وطني، يعبر به أبناءُ الوطن وقيادته عن تخليدهم لذكرى شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وكرامته».

وأضاف: «إن دماء شهداء الوطن لم تذهب هباء، بل أحيَتْ من خلفها أمةً تستلهم من تضحيات الشهداء دروساً في التفاني في خدمة الوطن من أجل رفعة شأنه. والشهيد الإماراتي هو نموذج يجب تخليدُه في ذاكرة الوطن، ويتوجّب علينا ترسيخُ هذا المفهوم في عقول الصغار والشباب، حتى ينشأ جيلٌ يحب وطنَه ويعرف معنى التضحية من أجله، والدفاع عن ثوابته ومقدساته».

وأكد القاضي المستشار إبراهيم آل علي أن الشهادة هي أعظم معاني الشموخ والتضحية، من أجل أن تبقى رايةُ الوطن خفَّاقةً عالية ترفرف بين الدول والمنظمات التي تدافع عن الحرية والكرامة.