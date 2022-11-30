الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إبراهيم آل علي: الشهادة أعظم معاني الشموخ والتضحية

إبراهيم آل علي: الشهادة أعظم معاني الشموخ والتضحية
1 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الــ51: الإمارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها

أكد القاضي المستشار إبراهيم آل علي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن الشهادة هي أعلى أوسمة الشرف، ولقد سطر أبناءُ الإمارات أسماءهم في ميدان الشهادة دفاعاً عن الحق وذوداً عن الوطن وترابه. 
وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «إن الاحتفال بيوم الشهيد هو واجب وطني، يعبر به أبناءُ الوطن وقيادته عن تخليدهم لذكرى شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وكرامته». 
وأضاف: «إن دماء شهداء الوطن لم تذهب هباء، بل أحيَتْ من خلفها أمةً تستلهم من تضحيات الشهداء دروساً في التفاني في خدمة الوطن من أجل رفعة شأنه. والشهيد الإماراتي هو نموذج يجب تخليدُه في ذاكرة الوطن، ويتوجّب علينا ترسيخُ هذا المفهوم في عقول الصغار والشباب، حتى ينشأ جيلٌ يحب وطنَه ويعرف معنى التضحية من أجله، والدفاع عن ثوابته ومقدساته». 
وأكد القاضي المستشار إبراهيم آل علي أن الشهادة هي أعظم معاني الشموخ والتضحية، من أجل أن تبقى رايةُ الوطن خفَّاقةً عالية ترفرف بين الدول والمنظمات التي تدافع عن الحرية والكرامة.

يوم الشهيد
الإمارات
منى إبراهيم آل علي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
دنيا
تعيد البصر .. ماسك يحدد موعد التجارب لصنع شرائح المخ
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©