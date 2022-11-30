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الإمارات

«العلوم الإنسانية»: يوم الشهيد دليل على التلاحم الوطني

«العلوم الإنسانية»: يوم الشهيد دليل على التلاحم الوطني
1 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم الشهيد يأتي تقديراً وعرفاناً لأبنائها الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة وعزة الوطن وإعلاء رايته عالية خفاقة، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل الذود عنه بكل قوة وشجاعة، وسجلوا أسماءهم في صفحات وذاكرة الوطن ووجدان شعب الإمارات.
وقال الدكتور الظاهري، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد، إن يوم الشهيد يعتبر دليلاً على التلاحم الوطني وتذكيراً بمرحلة تأسيس الوطن وكفاح الآباء والأجداد في سبيل تحقيق التقدم والازدهار، مشيراً إلى أن يوم الشهيد يحكي عن بسالة هؤلاء الأبطال في ميادين العز والشرف، وعلينا جميعاً أن نقف وقفة إجلال واحترام لهم، فهم مصدر فخر وإلهام للأجيال المتعاقبة في هذا الوطن المعطاء.
وأضاف «استمد الشهداء معاني العزم والتصميم من قيادة حكيمة ورشيدة غرست فيهم حب الوطن والتفاني من أجله والدفاع عن حياضه». وأكد الدكتور الظاهري أن يوم الشهيد سيبقى مناسبة نستذكر فيها مآثر هؤلاء الأبطال، ونستلهم منهم العبر والدروس الوطنية في أسمى معانيها وتجلياتها، ونقتدي بملاحمهم التي سطروها في حب الوطن ونهضته ورفعته.

الإمارات
يوم الشهيد
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
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