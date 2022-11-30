كليات التقنية: يوم الشهيد تخليد لتضحيات أبناء الوطن البواسل

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن «يوم الشهيد» ذكرى تعني الكثير لأبناء الإمارات، فهو يوم نخلد فيه تضحيات أبناء الإمارات البواسل، ونقف لحظات صمت وفخر بجنودنا البواسل الذين سطروا قصصاً ومواقف وحكايات تحكي عن شجاعة ووطنية ابن الإمارات والتي ستبقى في التاريخ.

وقال في كلمة له بهذه المناسبة، إن «يوم الشهيد» تجسيد حقيقي لقيمة الوطن في نفوس أبنائه، وفي نفوس أمهات الشهداء اللواتي قدمن أغلى ما يملكن لأجله، فكلنا اليوم نحيي شهداءنا الأبطال وأمهات وأسر الشهداء لأنهم جزء من هذه الملحمة الوطنية، فهم اليوم أهلنا وفخرنا وعزنا، وهم النموذج الحقيقي أمام طلبتنا لمعنى وقيمة الوطن.

وأشار إلى أن الشباب اليوم وهم يرون هذه النماذج الإماراتية المشرفة يدركون دورهم وواجبهم، ويعلمون أن كلٌ منَا جندي في موقعه وعليه أن يعمل بكل إخلاص وتفانٍ وأمانة لأجل مستقبل أفضل للجميع، فيوم الشهيد رسالة لأجيال قادمة حول مكانة الوطن وأهمية الحفاظ عليه.

واختتم بالقول «نحن في كليات التقنية العليا وفي يوم الشهيد نعاهد قيادتنا الحكيمة على أن نواصل العمل بكل جد واجتهاد لإعداد طلبتنا وتمكينهم من مهارات المستقبل ليكونوا كفاءات وطنية مؤهلة لمواصلة مسيرة التنمية، وأن يكونوا بعلمهم ومعرفتهم، خير دروع تبني وتحمي وتعزز صرح هذا الوطن الشامخ».