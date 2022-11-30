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الرميثي يشارك في فعالية وزارة الدفاع لإحياء ذكرى يوم الشهيد

حمد الرميثي ومطر الظاهري خلال مراسم يوم الشهيد (وام)
1 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (وام)

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شارك معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، بحضور مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين في وقفة الدعاء الصامت بالوزارة إحياءً لذكرى يوم الشهيد، وتقديراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار. وبهذه المناسبة، أكد معالي رئيس أركان القوات المسلحة، أن يوم الشهيد يوم للعزة والفخر والكرامة الوطنية، وقال: «سيظل هذا اليوم أحد رموز وحدتنا وتماسكنا وانصهارنا المجتمعي العميق، وهو يوم للإرادة وشحن الهمم والطاقات من أجل مواصلة مسيرة تنافسيتنا العالمية».
 وقال معاليه، إن هذه الروح التي جسدتها تضحيات الشهداء الأبرار هي ذاتها الروح التي نحتاجها في مسيرتنا الوطنية في مختلف ميادين العمل، كما نحتاجها في ساحات الحق والواجب والدفاع عن حياض الوطن الغالي، فبذل الجهد من أجل تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات شعبنا بالوصول إلى قمة مراتب التنافسية العالمية في التنمية ومؤشراتها، لا يقل أهمية عن التنافس من أجل تلبية نداء الواجب والذود عن مبادئ الإمارات وقيمها في ساحات الواجب.

حمد الرميثي
يوم الشهيد
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