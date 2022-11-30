«قضاء أبوظبي»: شهداؤنا البواسل قدموا نماذج ملهمة في الإقدام والشجاعة

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دائرة القضاء في أبوظبي، في إحياء ذكرى «يوم الشهيد»، من خلال تنكيس الأعلام عند الساعة الثامنة صباحاً، والوقوف دقيقة صمت في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، تبعها مراسم رفع علم دولة الإمارات مصحوباً بالسلام الوطني، وذلك بحضور القيادات والمسؤولين ورؤساء المحاكم والنيابات وموظفي الدائرة.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: «مع إحياء ذكرى يوم الشهيد، نستذكر بالفخر والاعتزاز البطولات الخالدة لشهدائنا البواسل أثناء أداء مهامهم الوطنية، سواء داخل الدولة أو خارجها، وما قدموه من نماذج ملهمة في الإقدام والشجاعة والفداء من أجل حماية الوطن وصون مكتسباته ومنجزاته، ولينعم كل من يقيم على أرض دولة الإمارات بالأمن والأمان».

وأضاف المستشار يوسف العبري أن التضحية في سبيل الوطن تبقى أجلَّ التضحيات وأعظمها، وقد برهن أبناء الإمارات على حبهم وولائهم لدولتهم وقيادتهم، بجاهزيتهم التامة لتأدية واجباتهم في شتى الميادين، مستظلين بدعم القيادة الحكيمة وروح التلاحم والتعاضد والتعاون بين أبناء الشعب الواحد، لتبقى رايته خفاقة عالية، ولتتواصل مسيرة الإنجازات في وطن يسوده الاستقرار.

وقال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: «نجدد في يوم الشهيد الإماراتي فخرنا بقيم التضحية والشجاعة والتفاني التي سطرها أبناء الإمارات فداءً للوطن، ونستذكر فيه شهداءنا الأبرار الذين بذلوا دماءهم الزكية في الذود عن حمى الوطن وحماية مكتسباته لضمان مستقبله المشرق».

وأضاف: «في هذا اليوم المجيد نقف إجلالاً أمام تضحيات الشهداء الذين قدموا المثل الأعلى في البذل والعطاء، ونجدد العهد على العمل من أجل النهوض بهذا الوطن الذي ضحى الأبطال في سبيله، ليكون في أعلى المراتب، مسترشدين برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومستلهمين من تلك التضحيات، العزيمة والإصرار لمواصلة تحقيق الرفعة لدولة الإمارات وبناء مستقبلها المزدهر في مختلف المجالات».