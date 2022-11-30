الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تنمية المجتمع» و«الموارد البشرية والتوطين» تحييان يوم الشهيد

حصة بوحميد وعبدالرحمن العور خلال مراسم إحياء الذكرى (من المصدر)
1 ديسمبر 2022 02:16

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الــ51: الإمارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها

شاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في فعالية إحياء الذكرى السنوية ليوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، والذي تحتفي به دولة الإمارات تخليداً وتقديراً لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه المخلصين الذين جادوا بأرواحهم في سبيل استقرار أمن الوطن وإحقاق الحق وإعلاء القيم والمبادئ الإنسانية.
كما شارك في فعالية يوم الشهيد، وكلاء ومديرو الإدارات والموظفون في الوزارتين، حيث تم تنكيس العلم ثم رفعه فوق السارية أمام المبنى المشترك للوزارتين بدبي، والوقوف دقيقة صمت والدعاء لشهداء الوطن.

حصة بوحميد
عبد الرحمن العور
وزارة تنمية المجتمع
وزارة الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
دنيا
تعيد البصر .. ماسك يحدد موعد التجارب لصنع شرائح المخ
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©