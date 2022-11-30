«تنمية المجتمع» و«الموارد البشرية والتوطين» تحييان يوم الشهيد

دبي (الاتحاد)

شاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في فعالية إحياء الذكرى السنوية ليوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، والذي تحتفي به دولة الإمارات تخليداً وتقديراً لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه المخلصين الذين جادوا بأرواحهم في سبيل استقرار أمن الوطن وإحقاق الحق وإعلاء القيم والمبادئ الإنسانية.

كما شارك في فعالية يوم الشهيد، وكلاء ومديرو الإدارات والموظفون في الوزارتين، حيث تم تنكيس العلم ثم رفعه فوق السارية أمام المبنى المشترك للوزارتين بدبي، والوقوف دقيقة صمت والدعاء لشهداء الوطن.