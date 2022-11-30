«إقامة دبي»: يوم الشهيد مناسبة للتعبير عن الوفاء والتقدير

دبي (الاتحاد)

أحيت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي يوم الشهيد الإماراتي بتنكيس علم الدولة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام ومديري الإدارات والموظفين، حيث وقف الحضور دقيقة صمت لشهداء الوطن الأبرار إجلالاً وإكباراً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن في الميادين العسكرية والمدنية والإنسانية كافة، ومن ثم تمت إعادة رفع علم الدولة على وقع النشيد الوطني الإماراتي في مقر الإدارة بالجافلية.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي «إن يوم الشهيد مناسبة للتعبير عن الوفاء والتقدير لشهدائنا الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل وطنهم وتخليد ذكراهم، حتى تظل بطولاتهم وتضحياتهم نموذجاً للأجيال القادمة، ومشعلاً يضيء لنا ولأبنائنا طريقنا، وحافزاً يدفعنا نحو بذل مزيد من الجهود والعمل للارتقاء بحاضرنا وبناء مستقبلنا، وتجسيداً للموروث الإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخه كمبادئ وقيم لا تزال الركيزة الأساسية الصلبة التي يسير عليها أبناؤه».

وأضاف «إن القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي لا ينسيان الأبناء الذين بذلوا دماءهم الزكية في سبيل درء المخاطر التي تهدد أمنه وأمن أبنائه والعبث بمنجزاته ومكتسباته، وهبوا لنجدة إخوانهم تلبية لنداء الإنسانية، وتكريساً لعهد الوالد المؤسس الذي قال إن الإنسان هو مصدر الفخر والعزة والكرامة والبناء لوطنه»، مؤكداً أن شهداء الوطن باقون في ذاكرة أبناء الشعب الإماراتي، يشكلون مصدر عزتهم وفخرهم.