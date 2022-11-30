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الإمارات

«الشؤون الإسلامية» تحيي يوم الشهيد

محمد مطر الكعبي وقيادات الهيئة والحضور خلال الاحتفالية (من المصدر)
1 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على مستوى فروعها في الدولة، فعالية «يوم الشهيد»، حضرها الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة، والمديرون التنفيذيون، ومديرو الفروع وكل الموظفين والموظفات في الهيئة، عبروا خلالها عن اعتزازهم بشهداء الإمارات الذين قدموا أنفسهم فداء للوطن وصون ترابه والدفاع عن مكتسباته وإعلاء قيمه ومثله الإنسانية النابعة من عقيدتنا السمحة وعاداتنا وأصالتنا الممتدة.
وقال الدكتور محمد مطر الكعبي «أصبح هذا اليوم راسخاً في نفوسنا ومناسبة وطنية شامخة تفخر بها أجيالنا، نجدد فيها العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات، على إكمال المسيرة وصون التراب والعرض والمنجزات، والعمل بتفانٍ وإخلاص للارتقاء بدولتنا في فضاءات المجد والفخار والعزة والكرامة، ورفع رايتها عالياً في كل المحافل الدولية، رمزاً للتطور والحداثة، وعنواناً للتسامح والتعايش والسلام والإنسانية، مستلهمين من تجربة باني حضارتنا الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، ومستنيرين باستراتيجية قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية».
ودعا الكعبي إلى تصفح سجل البطولات والتضحيات لشهدائنا الأوفياء على مر التاريخ وتعليمها لأجيالنا لتكون نبراساً لهم، مبيناً أن الوطن من المقدسات العزيزة على نفوسنا، وهذا ما جسده أبطال القوات المسلحة البواسل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
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