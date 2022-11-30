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«الوطني»: مكانة خالدة لأبطال الوطن

صقر غباش وأحمد بالهول خلال مراسم إحياء يوم الشهيد (من المصدر)
1 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أحيا المجلس الوطني الاتحادي ذكرى يوم الشهيد في مقره بأبوظبي، تكريماً للتضحيات التي قدمها شهداء الوطن في سبيل رفعة بلادهم، بحضور معالي صقر غباش، رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، ومعالي أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم. بدأت الفعالية بتنكيس علم الدولة، ووقف رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي دقيقة صمت، ترحموا فيها على أرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء للوطن ورفعته، وحماية لمكتسباته وإنجازاته، بعدها رفع معالي صقر غباش علم الدولة مرفقاً بالسلام الوطني.
 وأكد معالي صقر غباش، المكانة الخالدة لأبطال الوطن في ذاكرة كل أبناء الإمارات، وثمن تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن الذي سيبقى شامخاً وقوياً، وبذل أبناء الإمارات في سبيل ذلك كله أرواحهم الطاهرة.

المجلس الوطني الاتحادي
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