«شؤون الوطني»: تضحيات شهداء الوطن مشاعل نور للأجيال

أبوظبي (الاتحاد)

أحيت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ذكرى يوم الشهيد ضمن فعالية جرى تنظيمها في مقرها بأبوظبي.

وبدأت الفعالية بتنكيس علم الدولة في الساعة الثامنة صباحاً، وعند تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وقف المشاركون دقيقة صمت ترحموا فيها على شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم في سبيل رفعة الإمارات وعزها، كما دعوا الله أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، وليتم عقبها، رفع علم الدولة مرفقاً بالسلام الوطني الإماراتي.

وأكد موظفو الوزارة بهذه المناسبة أن ذكرى شهداء الوطن ستبقى خالدة في ذاكرة جميع شعب الإمارات، لأن عطاءاتهم وتضحياتهم ستظل مشاعل نور تلهم الأجيال أسمى معاني الفداء في سبيل رفعة الوطن والذود عن ترابه، وفي سبيل نصرة المظلوم والدفاع عن الحق، ولتبقى دولة الإمارات واحة أمان واستقرار وسلام.