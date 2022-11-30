«وام»: تضحيات شهداء الوطن نبراس ينير للأجيال القادمة دروب التميز

أبوظبي (وام)

أكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، أنه في 30 نوفمبر من كل عام، نفتخر بإحياء ذكرى «يوم الشهيد»، ونستذكر جميعاً تضحيات شهداء الوطن الأبرار التي يسجلها التاريخ بأحرف من نور لتروي لأبناء الوطن جيلاً بعد جيل قصصاً ملهمة من البذل والفداء والولاء، تلك الملحمة الوطنية التي سطرها أبناء الوطن الأبرار لتبقى نبراساً ينير للأجيال القادمة دروب التميز بقلوب ملؤها حب الوطن.

وأضاف في كلمة بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام: «في هذا اليوم العظيم، تظللنا جميعاً راية العز والفخر لنسمو بتضحيات شهدائنا الخالدة، وندعو شبابنا قادة المستقبل إلى استلهام دروس العزيمة والإرادة منها للمضي قدماً بوطنهم إلى الريادة العالمية في شتى المجالات». وقال: «رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناته، وجزى أهليهم وذويهم خير جزاء، وجعل دولة الإمارات على الدوام عصية على قوى الشر، قوية منيعة يقدم أبناؤها للعالم أجمع دروساً وعبراً في حب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة».