الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«وام»: تضحيات شهداء الوطن نبراس ينير للأجيال القادمة دروب التميز

محمد جلال الريسي
1 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الــ51: الإمارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها

أكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، أنه في 30 نوفمبر من كل عام، نفتخر بإحياء ذكرى «يوم الشهيد»، ونستذكر جميعاً تضحيات شهداء الوطن الأبرار التي يسجلها التاريخ بأحرف من نور لتروي لأبناء الوطن جيلاً بعد جيل قصصاً ملهمة من البذل والفداء والولاء، تلك الملحمة الوطنية التي سطرها أبناء الوطن الأبرار لتبقى نبراساً ينير للأجيال القادمة دروب التميز بقلوب ملؤها حب الوطن. 
وأضاف في كلمة بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام: «في هذا اليوم العظيم، تظللنا جميعاً راية العز والفخر لنسمو بتضحيات شهدائنا الخالدة، وندعو شبابنا قادة المستقبل إلى استلهام دروس العزيمة والإرادة منها للمضي قدماً بوطنهم إلى الريادة العالمية في شتى المجالات». وقال: «رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناته، وجزى أهليهم وذويهم خير جزاء، وجعل دولة الإمارات على الدوام عصية على قوى الشر، قوية منيعة يقدم أبناؤها للعالم أجمع دروساً وعبراً في حب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة».

محمد جلال الريسي
يوم الشهيد
الإمارات
وكالة أنباء الإمارات
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
دنيا
تعيد البصر .. ماسك يحدد موعد التجارب لصنع شرائح المخ
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©