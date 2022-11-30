عبد المنعم الهاشمي: شهداء الوطن سطروا أروع الملاحم

أبوظبي (وام)

أكد عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، أن شهداء الوطن هم رمزه الخالد وعنوان فخره وعزته وصفحات تاريخه المشرق، ومداد لإنجازاته على مر العصور.

وقال الهاشمي بمناسبة احتفاء اتحاد الجو جيتسو بمناسبتي يوم الشهيد وعيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات، بجو جيتسو أرينا: «دولة الإمارات تواصل مسيرتها المظفرة، استناداً إلى نهج الآباء المؤسسين، وتستمد عزمها من دماء شهدائنا الزكية، والآن بعد نصف قرن ونيّف، أصبحت واحدة من الدول التي تقدم النموذج والقدوة في معاني التطور والنهضة والرفاهية، لتستلهم منها بقية الشعوب أقصر السبل نحو تحقيق الأمجاد والإنجازات».

وأضاف: «نستقي العبر والدروس الكبرى من شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ونصرة المظلوم وترسيخ الأمن والأمان».