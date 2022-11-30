«السلامة الغذائية»: يوم الشهيد يجسد قيم التضحية والوفاء والولاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن «يوم الشهيد» مناسبة وطنية تجسد قيم التضحية والوفاء والولاء، نحتفي بها جميعاً لنستذكر من خلالها تضحيات شهدائنا الأبطال الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة فداء لهذا الوطن الغالي، وسطروا بطولاتهم بأحرف من ذهب في سبيل رفعة دولة الإمارات وحماية أرضها وشعبها والحفاظ على مكتسباتها لتبقى خالدة في قلوبنا لن ننساها ما حيينا.

وأضاف: «نعبر اليوم عن إجلالنا واعتزازنا وتقديرنا للتضحيات العظيمة التي قدمها أبطالنا الشهداء في تحقيق العزة والكرامة لوطننا الغالي، وستبقى دماؤهم مصدراً للقوة والعزيمة والإصرار لنا في إكمال مسيرة رفعة دولة الإمارات وبناء مستقبلها المشرق، ومصدراً لمعاني الولاء والانتماء».