أحمد بن سعود المعلا يشهد مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد»

أم القيوين (وام)

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، أمس، مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» التي أقيمت بميدان النصب التذكاري للشهداء بأم القيوين.

واستهلت المراسم بتنكيس العلم ووقفة في صمت إجلالاً وتقديراً لشهداء الوطن الأبرار وتخليداً لذكراهم الغالية، ثم رفع الشيخ أحمد بن سعود العلم مع السلام الوطني لدولة الإمارات.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا أن «يوم الشهيد» يعكس أبهى صور الوحدة الوطنية وقيمها النبيلة وتلاحم قيادتنا الرشيدة مع شعبنا الوفي المخلص لقيادته. وقال «نستذكر في هذه المناسبة شهداء الوطن الذين ضحوا وصنعوا المجد في ميادين العزة والرجولة والشرف».

حضر الفعالية، راشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.