«الخارجية» وبعثات الدولة التمثيلية تحتفي بيوم الشهيد

أبوظبي (وام)

أحيت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبحضور معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر، وذلك تخليداً لتضحيات وعطاء شهداء الوطن البواسل الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل إعلاء راية الوطن ويتم خلاله التعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات الشهداء، وتجديد مواثيق الولاء والانتماء للوطن الغالي، وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً في كافة المواقف والظروف والأوقات.

وألقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: نجتمع اليوم في يوم الشهيد، لتخليد ذكرى أبنائنا الشهداء الأبرار، ولنقف وقفة إجلال واحترام لنعبر عن فخرنا واعتزازنا للذين قدموا حياتهم في سبيل دولة الإمارات العربية المتحدة بكل شجاعة وعزيمة للحفاظ على الأمن والأمان فيها، ووهبوا أرواحهم لتظلّ راية الإمارات خفاقة عالية.. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، «فإن هذا اليوم هو يوم لتأكيد قوة مجتمعنا وتماسكه ولتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن الذي يخلد ذكرى أبنائه الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عنه».

وأضاف معاليه: «يوم الشهيد هو يوم العزّة والكرامة، يوم يجسد أروع صور التلاحم ويوم يُعد نموذجاً مشرفاً في حب الوطن والولاء له. في هذا اليوم الأغر، نستذكر أسماء من وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلدت ذكراهم في قلوبنا، نستذكر شهيد الدبلوماسية سيف غباش الذي سقط صريع رصاصات غادرة، وشهيد الوطن خليفة أحمد المبارك الذي اغتيل برصاصة والشهيد الراحل جمعة محمد الكعبي متأثراً بإصابته البالغة إثر تفجير إرهابي. كما نستذكر الشهداء من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي الذين استشهدوا في سبيل الوطن: الشهيد محمد علي البستكي، والشهيد أحمد راشد المزروعي، والشهيد عبدالله محمد الكعبي، والشهيد أحمد عبد الرحمن الطنيجي، والشهيد عبدالحميد سلطان الحمادي والشهيد جمعة محمد عبدالله الكعبي.

واختتم معاليه قائلاً: إن شهداءنا مصدر فخر وإلهام للأجيال الحالية والقادمة، وستبقى تضحياتهم قدوةً ونبراساً يضيء دروب أبنائنا وبناتنا في حب الوطن وعزته. وفي هذه المناسبة الوطنية، وقف موظفو وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومنتسبوها «دقيقة الدعاء الصامت»، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يتغمد أرواح الشهداء بالرحمة والمغفرة. كما تم تنكيس الأعلام على مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الفترة من الثامنة وحتى الـ11 والنصف صباحاً، وذلك تقديراً وإجلالاً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار واختتمت المراسم برفع علم الدولة عالياً.

كما أحيت سفارات دولة الإمارات العربية المتحدة وبعثاتها التمثيلية في الخارج «يوم الشهيد» بمختلف الدول فعاليات رسمية تخليداً لذكرى يوم الشهيد، والتي قامت بتنظيمها في إطار حرصها على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية العظيمة.