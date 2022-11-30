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«لجنة المهرجانات بأبوظبي»: يوم الشهيد مناسبة عز وفخر ووفاء

جانب من الاحتفالات (من المصدر)
1 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (وام) 

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أحيت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أمس، ذكرى يوم الشهيد، وذلك في مسرح شاطئ الراحة، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين. وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، إن يوم الشهيد مناسبة عز وفخر ووفاء لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الحق، وترسيخ قيم السلام والمحبة. وأضاف أن هذا اليوم يعكس قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، واستعداد أبناء الإمارات لحمل المسؤولية الوطنية والبذل والعطاء والعمل على ترسيخ القيم الوطنية في نفوس الناشئة والأجيال لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.   

لجنة المهرجانات والبرامج التراثية
أبوظبي
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