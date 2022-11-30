«الداخلية»: يوم الشهيد ترجمة لتلاحمنا ووحدتنا وترابطنا

أبوظبي (وام)

أحيت وزارة الداخلية يوم الشهيد، ونكست العلم في الساعة الثامنة من صباح أمس، فيما وقف ضباط ومنتسبو الوزارة دقيقة دعاء صامت بتمام الساعة 11 ونصف صباحاً، ثم عاد العلم مرفوعاً فوق السارية في مبنى الوزارة مصحوباً بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعبرت قيادات من وزارة الداخلية في كلمات لهم عن التقدير والوفاء لشهداء الوطن الذين قدموا الغالي النفيس في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وحمايته والذود عن ترابه الطهور، داعين الله أن يسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يحفظ أبناءهم وذويهم وأهلهم على صبرهم وثباتهم وحبهم للوطن، وأن يحفظ الله قيادتنا الرشيدة، وأن يحفظ جنودنا في ساحات الحق والواجب، متقدمين بخالص الولاء والوفاء لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، مقدمين التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار.

وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية: «إن الاحتفاء بيوم الشهيد الإماراتي في 30 من نوفمبر من كل عام، ترجمة للتلاحم والوحدة والترابط بين أبناء هذا الوطن».

وأضاف: «نستذكر في هذا اليوم الذي شهد له التاريخ تضحيات أبطالنا البواسل في ساحات الميدان، وتفانيهم من أجل حماية وطنهم والحفاظ على رفعته ليبقى دائماً وأبداً في أمن وأمان تحت ظل قيادته الرشيدة التي أولت كل الاهتمام بأبنائها لاسيما الجنود الشجعان الذين يدافعون عن تراب أرضهم ويضحون بأرواحهم الغالية».

وقال: «في هذا اليوم الذي يعني الكثير لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، نقول وكلنا فخر شكراً لجنودنا الأبطال لأنكم صمام أمان بلدنا الغالي، شكراً لأنكم رمز وحدتنا وعنوان لتضحياتنا، شكراً لأنكم لا تدخرون جهداً من أجل الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن الغالي في نفوسنا».

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية: «تهلّ علينا كل عام ذكرى يوم الشهيد وبلادنا أشد وفاءً وعهداً بأن تظل ذكرى شهداء الوطن الأبرار في القلوب عرفاناً لرجال قدموا أغلى التضحيات وجادوا بأرواحهم من أجل بقاء رايات الوطن عالية خفاقة، في أروع مثال للفداء والإيثار وضرب أبهى الأمثلة في تجسيد معاني الوفاء للوطن وأهله الكرام».

وأكد أن الاحتفاء بذكرى شهداء الوطن هو تأكيد على التقدير الكبير لجسارتهم وشجاعتهم وعزيمتهم، فهؤلاء هم أبناء الوطن الأبرار الذين صدقوا عهدهم مع الله والوطن وقدموا أرواحهم من أجل أنبل الغايات وأسمى الأهداف فكتبوا أسماءهم بحروف من نور في سجل الخالدين.

وأكد اللواء سالم الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، أن ذكرى الـ 30 من نوفمبر من كل عام، هي ذكرى وطنية، وملحمة تاريخية نستحضر من خلالها تضحيات شهدائنا الأبطال الذين جادوا بأرواحهم في ميادين الحروب دفاعاً عن وطنهم وأمنهم.

وقال اللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، إن الثلاثين من نوفمبر يوم محفور في ذاكرة كل إماراتي، يوم يخلد ذكرى أبطال الوطن، الذين خاضوا المعارك ووهبوا حياتهم فداء للوطن وفي سبيل رفعته وتعزيز استقراره وأمنه. وقال اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي «إن هذه المناسبة تأتي لتخليد ذكرى شهدائنا الأبرار بكل فخر واعتزاز، ولتذكير المواطن الإماراتي بحجم التضحيات التي بذلها هؤلاء الأبطال في سبيل وطننا والحفاظ على أرضنا ومنجزاتنا ومقدراتنا، ولنعلم أولادنا كيف تكون التضحية من أجل الوطن».

وأشار العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، إلى أن هذا اليوم يمثل ذكرى عطرة في تاريخ الإمارات العربية المتحدة الناصع كونه مرتبطاً بأغلى الناس الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن الغالي، وقد وهبوا أعز ما يملكون في سبيل حماية وطنهم وقيادتهم، وقضوا في سبيل ذلك والدفاع عن كرامة الأمة والعدالة.