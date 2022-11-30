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قائد عام شرطة أبوظبي: نعتز بتضحيات شهداء الإمارات الأبرار

قائد عام شرطة أبوظبي: نعتز بتضحيات شهداء الإمارات الأبرار
1 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (وام)

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أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن «يوم الشهيد» من كلّ عام يعيد إلى أذهاننا السيرة العطرة لشهداء الإمارات الأبرار، فهو يوم لذكرى التضحيات والبطولات العظيمة التي قدمها الشهداء من أجل وطن العزة والكرامة ووطن الخير والنماء، وستظل هذه الذكرى مصدر إلهام على الدوام، وستبقى تضحيات الشهداء حاضرة في وجدان شعبنا، ونموذجاً مشرقاً في دولة الإمارات للتضحية بكل غال ونفيس من أجل الوطن.
وأضاف في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، أن هذه المناسبة ستظل في قلوبنا ووجداننا، ويوم الشهيد هو يوم خالد في ذاكرة أبناء دولة الإمارات للاحتفاء بمن وهبوا أرواحهم فداء للوطن والأمة العربية، وإحقاقاً للحق والوقوف مع الشعوب الشقيقة والصديقة، وهو يوم ترفع فيه الإمارات راية العزة والكرامة لإحياء البطولات العظيمة والوقفات النبيلة التي قدمها شهداء الإمارات من أجل وطنهم.
وقال: «من حقنا جميعاً أن نعتز ونفخر بتقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار وتكريمهم في أعلى المستويات الرسمية والاحتفاء بذكراهم سنوياً كي يكون هذا اليوم يوماً للمجد والبطولة والوفاء والوطنية والولاء والانتماء للأرض والقيادة». وأشار إلى أن مكانة شهداء الإمارات ستظل دائماً في عمق القلب والوجدان، فهم رمز أرضنا الشامخة، وعبق النصر، وسطروا ملاحم العزة والكرامة، وهم صف واحد في الشجاعة والبطولة، والتضحية والفداء، من أجل وطن العزة والعطاء.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
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يوم الشهيد
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