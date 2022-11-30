مكتوم الشريفي: يوم الشهيد سيظل يوماً تاريخياً مشهوداً في قلوب الأجيال

أبوظبي (وام)

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن ما قدمه شهداء الوطن من تضحيات وبطولات سيخلده التاريخ، وسيظل شاهداً على وقوف الإمارات وأبنائها إلى جانب الأشقاء والأصدقاء، ومناصرة القضايا العادلة ودعمها لأمن واستقرار شعوب المنطقة والعالم.

وأضاف في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «إن أبناء الإمارات أثبتوا ببسالتهم في ميدان العزة والشرف، أن الدفاع عن حياض الوطن (واجب مقدس)، لكل أبناء شعب الإمارات، وأن مكتسباتنا الوطنية والحضارية (خط أحمر) لكل من تُسول له نفسه المساس بأمن وسلامة مجتمعنا وحاضرنا، ومستقبلنا».

وقال، إن «يوم الشهيد» سيظل يوماً تاريخياً، مشهوداً في قلوب وعقول أجيال الإمارات، وستبقى تضحيات الشهداء صفحات خالدة ومضيئة في سجلات الشرف، وستظل بسالتهم، ونكرانهم للذات، نبراساً ملهماً لشعب الإمارات، ومنهجاً وطنياً، في الولاء والانتماء، ومثالاً عظيماً لأروع صور البذل والعطاء والفداء للوطن الذي لم يدخر وسعاً في بسط كل سبل الرخاء والتقدم لشعب الإمارات.