شرطة أبوظبي تحيي ذكرى يوم الشهيد

أبوظبي (وام)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في إحياء ذكرى «يوم الشهيد» بالوقوف دقيقة صمت للدعاء لشهداء الإمارات الأبرار، وفاءً وعرفاناً بتضحياتهم من أجل الوطن ولتبقى رايته خفاقة في ساحات العز.

حضر مراسم يوم الشهيد، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ومديرو القطاعات ومديرو المديريات والإدارات، وعدد كبير من الضباط والمنتسبين. وجرى تنكيس علم دولة الإمارات والوقوف دقيقة دعاء صامت وعزف السلام الوطني الإماراتي.

على صعيد متصل، شاركت مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي في إحياء ذكرى يوم الشهيد، ووقف الضباط ومنتسبو الشرطة دقيقة دعاء صامت مع تنكيس الأعلام حداداً على أرواح شهداء الوطن الأبرار.

كما شاركت مديرية شرطة منطقة الظفرة في إحياء ذكرى «يوم الشهيد» والوقوف دقيقة دعاء صامت، متضرعين إلى الله تعالى، أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته.