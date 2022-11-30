شرطة رأس الخيمة: شهداء الوطن سطروا ملاحم عز وفخر

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت شرطة رأس الخيمة أمام سارية العلم على كورنيش القواسم، فعالية يوم الشهيد، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين وكبار ضباط القيادة، وبمشاركة عدد من الجهات الشرطية وجمع من أفراد المجتمع.

تضمنت الفعالية دقيقة دعاء لأرواح شهداء الوطن الأبرار بأن يتغمدهم الله العلي القدير بواسع رحمته، فيما شارك الجميع بفعاليات متنوعة من شأنها أن تكرس ثقافة الانتماء للوطن في نفوس أفراد المجتمع.

وبدأت بتنكيس علم الدولة في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وعقب ذلك قام نائب القائد العام بحضور كبار ضباط الشرطة والموظفين برفع علم الدولة مع دقيقة الدعاء الصامت ثم عزف السلام الوطني، استذكاراً لتضحيات الشهداء، معاهدين الله والوطن بالاستمرار على نهج وخطى الشهداء الأبرار.

وعبرت الفعاليات عن مكانة الشهداء في نفوس أبناء الوطن، وعن بقاء ذكراهم حاضرة في وجدان القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات. من جانبه، قال العميد عبد الله الحديدي نفتخر في هذه المناسبة المجيدة بما سطره شهداء الوطن من ملاحم عز وفخر، لنستذكر بطولاتهم وتضحياتهم، فما بذله الشهداء الأبرار من عطاء، إنما يثبت أن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لا يتردد أبداً في الوفاء بمسؤولياته الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه وطنه وأمته. وأوضح أن شرطة رأس الخيمة بأجهزتها كافة تحرص على المشاركة في يوم الشهيد الذي نتذكر فيه ما قدمه شهداء الوطن وأبنائه من تضحيات، من أجل أن تظل راية الإمارات مرفوعة، فهذا اليوم يعد تأكيداً بأن الوطن لا ينسى أبناؤه الذين يضحون دفاعاً عنه.