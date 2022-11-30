شرطة الفجيرة: في يوم الشهيد نتذكر قيم التفاني والاخلاص

الفجيرة (وام)

نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة مراسم إحياء يوم الشهيد بتنكيس الأعلام بكافة الإدارات والمراكز الشرطية التابعة لها، وفاءً وعرفاناً لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية.

وقام العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة برفع سارية العلم سبقها دقيقة صمت حداداً، والدعاء لأرواح الشهداء، وذلك في مبنى القيادة العامة لشرطة الفجيرة بحضور العميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من الضباط وصف الضباط والعنصر النسائي.

وأكد النقيب محمد حسن البصري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، أن «يوم الشهيد» يعتبر يوماً لتخليد ما قدمه أبناء الوطن من تضحيات لإعلاء كلمة الحق، ويوماً خاصاً لتذكر قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء للوطن.