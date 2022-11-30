ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يحتفي بيوم الشهيد

الظفرة (وام)

شارك ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة في إحياء يوم الشهيد، وذلك بمقره في مدينة زايد بحضور ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المديرين وموظفي الديوان.

وتضمنت مراسم الاحتفاء بهذه المناسبة الوقوف دقيقة دعاء صامت على أرواح الشهداء في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، أعقبها رفع العلم وعزف السلام الوطني تعبيراً عن وقوف الإمارات قيادة وشعباً وفخراً بتضحيات الشهداء الأبرار، وعرفاناً بما قدموه لوطنهم للذود عن حماه وعلو شأنه.

وأعرب الجميع عن فخرهم واعتزازهم بالتضحيات البطولية لشهداء الإمارات الذين قدموا أكبر التضحيات، ولاقوا ربهم إعلاء لكلمة الحق.

ودعوا الله عز وجل أن يرحم شهداءنا ويكرم نُزلهم، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها عزها وأمنها واستقرارها.