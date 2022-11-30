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بلدية أبوظبي: تضحيات شهدائنا منارة تبعث على الأمل

سيف بدر القبيسي والحضور خلال مراسم ذكرى يوم الشهيد (من المصدر)
1 ديسمبر 2022 02:14

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي، في مبناها الرئيس، المراسم الرسمية للاحتفاء بيوم الشهيد إحياء لذكرى الشهداء الأبرار الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل صون كرامة الوطن، وحماية مكتسباته وإنجازاته وأمن شعبه.  وأكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن الاحتفاء بيوم الشهيد هو تعبير عن الشكر والتقدير لشهدائنا الأبرار الذي ضحوا بأرواحهم من أجل عزة الوطن وكرامته، ودفاعاً عن الحق، وترسيخ قيم السلام والمحبة.
وقال: «ستبقى تضحيات شهدائنا منارة تبعث على الأمل والإصرار والعزيمة أن هذا الوطن الغالي لديه سياج منيع، وحصن عصي على الطامعين، وأن شعب الإمارات سيبقى في أعلى قمم الأمان والسلام والتسامح ما دام يحظى بقيادة حكيمة عازمة على صون الوطن وحماية سلامة شعبه».

بلدية أبوظبي
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