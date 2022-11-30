بلدية الفجيرة تحيي ذكرى يوم الشهيد

الفجيرة (وام)

أحيت بلدية الفجيرة ذكرى يوم الشهيد تكريماً للتضحيات الجليلة التي قدمها شهداء الوطن في سبيل رفعته وعزته.

بدأت الفعالية صباحاً بتنكيس الأعلام في مبنى البلدية الرئيسي، بعد ذلك تجمع الموظفون للوقوف دقيقة دعاء صامت للشهداء الذين بذلوا أرواحهم فداء للإمارات، ومن ثم تم رفع العلم مرفقاً بالسلام الوطني، تلاه أداء القسم، قدمه كشافة مدرسة أم المؤمنين.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن الاحتفاء بيوم الشهيد يعكس مدى اعتزاز قيادتنا الرشيدة ببطولات أبناء الإمارات، والمكانة السامية التي يحظى بها شهداؤنا وأبطال قواتنا المسلحة.

وقال إن يوم الشهيد سيظل مناسبة خالدة في قلوبنا جميعاً، نستذكر فيها تضحياتهم، ونعلم النشء معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.