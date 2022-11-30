«الماء والكهرباء»: تضحيات شهداء الوطن نبراس للأجيال

عجمان (الاتحاد)

أقامت «الاتحاد للماء والكهرباء»، أمس، مراسم «يوم الشهيد»، عرفاناً منها بتضحيات شهداء الوطن البواسل، وتخليداً لذكراهم العطرة.

وقام محمد محمد صالح، المدير العام، يرافقه عدد من المسؤولين، بالوقوف لمدة دقيقة في دعاء صامت، تحت سارية العلم بمركز سعادة المتعاملين الرئيسي في عجمان، متضرعين إلى الله تعالى، أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، ومن ثم قام المدير العام برفع علم الدولة مرفقاً بالسلام الوطني.

وقال محمد صالح: «إن يوم الشهيد مناسبة وطنية تؤكد خلود ذكرى شهداء الوطن البواسل في قلوب وعقول أبناء الإمارات وبين صفحات تاريخها المجيد، وتمثل تضحياتهم نبراساً نهتدي به وننقله للأجيال المقبلة ليتعلموا منه أسمى معاني الإخلاص والتفاني في سبيل رفعة الوطن وعزته».