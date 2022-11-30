أحمد بن حميد: يوم الشهيد يرسم لوحة زاهية لوطن لا ينسى تضحيات أبنائه

عجمان (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن الملاحم البطولية التي سطّرها شهداء الوطن الأبرار ستبقى صفحات مُشرِّفة في سجل تاريخ الإمارات المجيد، لتنهلَ منها الأجيال جيلاً وراء جيل، لافتاً إلى أن يوم الشهيد الذي تحتفي به الإمارات في 30 نوفمبر من كل عام تخليداً لتضحيات أولئك الأبطال، يمثّل مصدرَ فخر واعتزاز عند جميع أبنائها، بما يحمله من دلالات وطنية عظيمة عن التضحية والشرف والإباء. وقال: «إن احتفاء الإمارات بيوم الشهيد هو عرفان وتقدير لمن قدّموا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن وعزته. فهذه المناسبة الوطنية العظيمة ترسم لوحة زاهية لوطن لا ينسى تضحيات أبنائه الأوفياء الذين فدوه بآخر قطرة من دمائهم الطاهرة، مدوِّنين أروع قصص التضحيات والبطولات في الذود عن مكتسبات وطننا، وصون سيادته، والحفاظ على كرامته وازدهاره كي يبقى رمزاً للخير والمحبة والسلام والاستقرار».