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مريم السويدي: يوم الشهيد يجسد أروع صور التلاحم بين القيادة وشعبها

مريم السويدي: يوم الشهيد يجسد أروع صور التلاحم بين القيادة وشعبها
1 ديسمبر 2022 02:14

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «في ذكرى يوم الشهيد، يستحضر أبناء الإمارات والمقيمون كافة على أرضها الطيبة، بكل الإجلال والاحترام، التضحيات العظيمة لأبناء الدولة.. جنودها البواسل وشهدائها الأبرار.. الذين ضحوا بالغالي والنفيس وحملوا أرواحهم الطاهرة على أكفهم دفاعاً عن الحق وذوداً عن حياض الوطن وترابه الغالي».
وأضافت: «الاحتفاء بيوم الشهيد مناسبة لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن، وهو يوم عز وفخر ومجد، فالشهادة هي قمة البطولة والإقدام، وأرفع درجات التعبير عن الولاء والانتماء. نقف اليوم وقفة إجلال واحترام لشهدائنا الأبرار، نتذكر رجالاً رفعوا بعزيمة الأبطال التي لا تلين، راية الدفاع عن الحق والعدل، فقدموا أروع التضحيات وأسمى معاني البسالة والشموخ.. نستحضر في أذهاننا سيرة أسود بواسل زادت تضحياتهم أبناء الوطن وحدة وتماسكاً وصلابة، وجسدت أروع صور التلاحم بين القيادة وشعبها، وعززت قيم الانتماء للوطن الغالي والولاء للقيادة الرشيدة».

الإمارات
مريم السويدي
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