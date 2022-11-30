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محمد العسكر: كل التقدير لتضحيات شهدائنا

محمد العسكر: كل التقدير لتضحيات شهدائنا
1 ديسمبر 2022 02:14

أبوظبي (الاتحاد)

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قال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «يمثل يوم الشهيد قيم التضحية وحب الوطن والولاء والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي كرّست كل شيء لتبقى الإمارات وطناً للتسامح وعنواناً للسلام والإنسانية.. إنه يوم غالٍ نعبر فيه عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضحّوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن، وهو بمثابة رد للجميل، وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب».  وأضاف: تفخر الإمارات قيادةً وشعباً بجميع أبنائها الذين قدموا أرواحهم في ساحات البطولة، وميادين الحق والواجب، دفاعاً عن دولة الاتحاد وصوناً لسيادتها، وستبقى تضحياتهم محفورة في صفحات وذاكرة الوطن ووجدان الشعب الإماراتي على مر العصور، فهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية دفاعاً عن الأمة، ووهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية.

محمد العسكر
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