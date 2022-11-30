الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مروان آل علي: يوم الشهيد تكريم لقيمة التضحيات الوطنية

مروان آل علي: يوم الشهيد تكريم لقيمة التضحيات الوطنية
1 ديسمبر 2022 02:14

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الــ51: الإمارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها

قال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «إن شهداءنا أضفوا توهُّجاً على تاريخنا الإماراتي بتدوينهم أروع القصص عن التضحية والعطاء، واهبين أرواحهم صوناً لكرامة الوطن، ودفاعاً عن سياجه. ويمثّل احتفاؤنا بيوم الشهيد تكريماً لقيمة التضحيات الوطنية العظيمة التي قدّمها أولئك الرجال الشجعان الذين رحلوا بأجسادهم وبقيت ذكراهم خالدة أبداً في وجدان كل الإماراتيين»، مؤكّداً أهمية القيم الرفيعة لهذه المناسبة الوطنية العظيمة التي تعكس تقدير القيادة الرشيدة وتكريمها العاليين للتضحيات البطولية التي قدَّمها شهداء الوطن الأوفياء، فضلاً عن احتضانها لأسرهم التي تحظى برعاية استثنائية. وأضاف: «نرفع، اليوم، أسمى آيات العرفان والامتنان إلى شهداء وطننا البواسل الذين ستظلّ مآثرهم نبراساً لا يخبو وميضه يحثّنا على تقديم المزيد من الجهد والعطاء، وينير دربنا لمواصلة مسيرة البناء، وتجديد الولاء للوطن من أجل الحفاظ عليه حصناً منيعاً، وملاذاً آمناً لكلّ من يقيم على أرضه الكريمة».

يوم الشهيد
الإمارات
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
دنيا
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©