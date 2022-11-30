حمد المنصوري: شهداؤنا بذلوا أرواحهم لتبقى راية الإمارات عالية

دبي (الاتحاد)

قال حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: «في يوم الشهيد، ننحني بإجلال وإكبار لذكرى من غابوا عنّا جسداً، وبقوا فينا درساً في التضحية والعطاء وحب الوطن. نستذكر شهداءنا الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم لكي تبقى راية الإمارات عالية خفاقة، فنزداد فخراً بانتمائنا إلى وطن البذل، والفداء، والكرامة، والبناء».

وأضاف: «من حق شهدائنا علينا أن تبقى ذكراهم شعلة متقدة تضيء لنا الدرب، وأن نجعل من احتفائنا بهم عهداً نقطعه أمام الله وأمام قيادتنا الرشيدة وأمام شعبنا، بأن نظل أوفياء للقيم والمبادئ التي دفعوا حياتهم ثمنا لها. نعاهدهم بأن نبقى بإذن الله أمناء على رفعة إماراتنا الحبيبة، وأن نظل نغرس في نفوس أبنائنا وأحفادنا حب الوطن كما تعلّمناه من شهدائنا الأبرار».