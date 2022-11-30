الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حميد الظاهري: شهداؤنا الأبرار قدموا أروع الأمثلة في الصمود والتضحية والعطاء

حميد الظاهري: شهداؤنا الأبرار قدموا أروع الأمثلة في الصمود والتضحية والعطاء
1 ديسمبر 2022 02:14

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الــ51: الإمارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر خلالها مآثر شهدائنا الأبرار الذين لبوا نداء الواجب، وقدموا أرواحهم فداءً لتراب الوطن، ليسطروا في ميادين البطولة أروع الأمثلة في الصمود والتضحية والعطاء. 
وأضاف: «في يوم الشهيد نرفع هاماتنا عالياً بشهدائنا الأبرار، ونقف إجلالاً أمام أمهات الشهداء وذويهم الذين زرعوا حب الوطن في نفوس أبنائهم الذين ستبقى ذكراهم خالدة مضيئة في صفحات التاريخ، وليكونوا نبراساً للأجيال المقبلة، ومنارة تضيء مستقبلهم».

حميد الظاهري
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
دنيا
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©