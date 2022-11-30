حميد الظاهري: شهداؤنا الأبرار قدموا أروع الأمثلة في الصمود والتضحية والعطاء

أبوظبي (وام)

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر خلالها مآثر شهدائنا الأبرار الذين لبوا نداء الواجب، وقدموا أرواحهم فداءً لتراب الوطن، ليسطروا في ميادين البطولة أروع الأمثلة في الصمود والتضحية والعطاء.

وأضاف: «في يوم الشهيد نرفع هاماتنا عالياً بشهدائنا الأبرار، ونقف إجلالاً أمام أمهات الشهداء وذويهم الذين زرعوا حب الوطن في نفوس أبنائهم الذين ستبقى ذكراهم خالدة مضيئة في صفحات التاريخ، وليكونوا نبراساً للأجيال المقبلة، ومنارة تضيء مستقبلهم».