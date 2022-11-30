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جمارك أبوظبي: وفاء وعرفان بتضحيات شهداء الوطن

جمارك أبوظبي: وفاء وعرفان بتضحيات شهداء الوطن
1 ديسمبر 2022 02:17

أبوظبي (الاتحاد) 

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أحيت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ذكرى يوم الشهيد تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن الأبرار، بتنظيم فعالية في مبنى الإدارة الرئيس، حضرها راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك، حيث بدأت بالدعاء، متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ثم تم رفع علم الدولة مرفقاً بالسلام الوطني.
كما نظمت جمارك أبوظبي زيارة لموظفيها إلى واحة الكرامة، تجولوا خلالها في مختلف أجنحة الواحة، مستمعين لشرح مفصل عن مرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، حيث اطلعوا على نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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