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«أبوظبي التجاري»: الامتنان والتقدير للشهداء الأبرار

«أبوظبي التجاري»: الامتنان والتقدير للشهداء الأبرار
1 ديسمبر 2022 02:17

أبوظبي (الاتحاد) 

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في ذكرى يوم الشهيد، نظَّم بنك أبوظبي التجاري بمقره الرئيس في أبوظبي، فعالية الاحتفاء بيوم الشهيد تخليداً ووفاءً لتضحيات أبناء الإمارات من حماة الوطن. ووقف المشاركون أمام العلم دقيقة صمت ودعاء إجلالاً وإكباراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، وعدد من أعضاء الإدارة العليا ومجموعة من موظفي البنك، وقام برفع العلم المدير الإقليمي في بنك أبوظبي التجاري، محمد علي حسن البلوشي، وهو من ذوي الشهداء الأبرار.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يمثل يوم الشهيد يوم الفخر والعزة والكرامة والشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي تأكيداً لحب الوطن والتضحية من أجله وتعبيراً عن الامتنان والتقدير للشهداء الأبرار من أبناء الإمارات الذين ستظل أسماؤهم مضيئة في تاريخ الوطن».

يوم الشهيد
الإمارات
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