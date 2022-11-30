«مالية الوطني» تلتقي وفداً من برلمان إندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

التقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، أمس في مقر المجلس بأبوظبي، لجنة الموازنة في مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا برئاسة محي الدين محمد سعيد نائب رئيس اللجنة.

حضر اللقاء أعضاء اللجنة ميرة سلطان السويدي مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، وخالد عمر الخرجي أعضاء المجلس الوطني. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البرلمانين الصديقين، ومناقشة فرص عقد اجتماعات برلمانية لخدمة المصالح الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري للبلدين الصديقين. وأكد اللقاء على النقلة النوعية في العلاقات الإماراتية الإندونيسية خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في يوليو 2022، والتأكيد على حرص دولة الإمارات على أن تكون الشراكة مع جمهورية إندونيسيا متميزة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة أن كلا البلدين يتميزان بمكانة دولية مرموقة في عدد من المجالات ومن أبرزها التكنولوجيا والتقنية والطاقة، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر.