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«صحة» تغلق بعض مراكز خدمات كوفيد-19

شعار شركة "صحة"
30 نوفمبر 2022 23:21

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» إغلاق بعض مراكز خدمات كوفيد-19 في أبوظبي والعين والإمارات الشمالية، اعتباراً من 1 ديسمبر 2022.

وفي أبوظبي، سوف يتم إغلاق مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في الوثبة والباهية وفي العين الهيلي والعامرة، بالإضافة إلى مركز صحة لتطعيم الكوفيد-19 في العين (قاعة الخبيصي) بالإضافة إلى مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في الخوانيج والشارقة وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة.

أما مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في ربدان والمنهل والصاروج وعشارج في العين، بالإضافة إلى مراكز التقييم كوفيد-19 في قاعة المشرف في أبوظبي والخبيصي في العين، فستستمر بالعمل.

وللحصول على التفاصيل الكاملة حول أقرب موقع لمراكز خدمات كوفيد 19 من المركبة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.google.com/maps/d/edit؟mid=1zSuSup51KK_KWsLColMwAanpBmKUn7-v&usp=sharing، ويمكن كذلك حجز موعد من خلال التطبيق الذكي لشركة «صحة».

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المصدر: وام
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