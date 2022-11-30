أحمد الصايغ يحضر حفل السفارة الإندونيسية

أبوظبي (وام)

حضر معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه حسين باقيس، سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، مساء أمس الأول، في مقر السفارة بأبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

وقال حسين باقيس، في كلمة له بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات ثنائية قوية طويلة الأمد، قائمة على الالتزام المشترك بتحقيق التعاون في المجالات كافة، لافتاً إلى السياسة المشتركة بين البلدين في نبذ العنف والتطرف، والعمل على تشجيع قبول الآخر ونشر ثقافة الحوار بين الأديان كافة.

وأشار سفير الجمهورية الإندونيسية، إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإندونيسيا تأسست في عام 1976 وهي في تطور مستمر بفضل السياسة الحكيمة لقيادتي البلدين الصديقين.