الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد ورشة عمل مع مفوضية الأمم المتحدة

أبوظبي (وام)

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بالتعاون مع فرع الاستعراض الدوري الشامل. شارك في الورشة يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، وسعيد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وجياني ماجازاني رئيس الفرع، ومحمد أبو حارثية المنسق الإقليمي لآليات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وممثلو الجهات الحكومية المعنية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الحوسني على دعم دولة الإمارات لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومساهمتها الهامة في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان.

وثمن الدور الهام والمحوري الذي يضطلع به فرع الاستعراض الدوري الشامل، لا سيما من خلال تقديم الدعم الفني والتقني للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان. كما استعرض سير العملية التحضيرية التي تقودها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن متابعة التقرير الوطني الرابع لها في هذا الصدد.

من جانبه، قدم ماجازاني نبذة تعريفية عن آلية الاستعراض، والمرجعيات والوثائق الهامة التي تستند لها الدول في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، والعلاقة المترابطة بين حقوق الإنسان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

من ناحيته، قدم أبو حارثية عرضا تقديميا حول الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء إدارة البيانات، وكيفية إعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان.