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الإمارات

سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس كازاخستان

خلال مراسم تنصيب رئيس كازاخستان (وام)
1 ديسمبر 2022 02:14

أستانا (وام)

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حضر الدكتور محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، مراسم تنصيب فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان لولاية رئاسية جديدة، والتي أقيمت في العاصمة أستانا.
وحمل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنيات سموهما لفخامته بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الكازاخستاني الصديق نحو التقدم والرخاء.
من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». كما أعرب فخامته عن خالص شكره، وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

الإمارات
كازاخستان
قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان
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