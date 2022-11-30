شركات عالمية تشجّع طلبة «جامعة زايد» على الانضمام للقطاع الخاص

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

نظّمت إدارة الشؤون المهنية والخريجين معرض جامعة زايد المهني 2022 والذي ضم مشاركة أكثر من 100 جهة من القطاعين العام والخاص. أقيم المعرض على مدار ثلاثة أيام في حرميْ جامعة زايد في أبوظبي ودبي، بهدف دعم مبادرات التوطين وتوفير فرص توظيف طلبة وخريجي الجامعة ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المهنية على أسس عمليّة، وحثّهم كذلك على توسيع شبكات التواصل مع هذه المؤسسات ورصد فرص العمل المناسبة قبل التخرج.

ومن جهته، أكد راشد الشامسي، القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون المهنية والخريجين بجامعة زايد «مواصلة جامعة زايد في إعداد جيل الطلبة لوظائفهم المستقبلية، حيث أرست الإدارة العليا في الجامعة استراتيجية تحوّل واسعة النطاق بهدف تحسين فرص العمل لخريجينا وفقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة لمئوية الإمارات 2071 ومشاريع الخمسين القادمة». وأضاف الشامسي: «يعدّ المعرض المهني المنظّم سنوياً في جامعة زايد فرصة هامة للطلبة في تحقيق مساراتهم المهنية المستقبلية، حيث استضافت الجامعة هذا العام العديد من الشركات المحلية والإقليمية ومؤسسات القطاع الخاص، بنسبة وصلت إلى 82 بالمئة على مستوى المشاركة العامة في المعرض، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي نوليه لطلبتنا في تشجعيهم على الانخراط في هذا القطاع الحيوي».