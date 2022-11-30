«الإمارات للدراسات» يستقبل وفداً من «البعثات الدراسية»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مقره بأبوظبي، وفداً من مكتب البعثات الدراسية التابع لديوان الرئاسة، برئاسة الدكتور عبدالله الريسي، المستشار في الوزارة، وذلك بهدف التعريف بدور المكتب في ابتعاث الطلاب المتميزين، والسعي للتواصل مع الجهات لفتح المجال أمام الخريجين المبتعثين من المكتب للحصول على فرص وظيفية في سوق العمل.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، بالوفد الزائر، وأشاد بدور مكتب البعثات الدراسية في توفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف اللازمة للشباب الإماراتي لتمكينهم، من أجل المساهمة في بناء الوطن ودعم مسيرة نموّه وازدهاره، مؤكداً حرص المركز على استقطاب الكوادر المواطنة المتميزة، خصوصاً خريجي الجامعات المرموقة داخلياً وخارجياً، للعمل ضمن قطاعاته العديدة.

كما أشاد الدكتور عبدالله الريسي بالتعاون المثمر بين كل من مركز الإمارات للدراسات ومكتب البعثات الدراسية لابتعاث كوادر من الباحثين الإماراتيين من مركز الإمارات لاستكمال دراساتهم العليا، مؤكداً حرص المكتب على تعزيز التعاون المثمر بين الطرفين.

وبحث الطرفان آفاق التنسيق وتوطيد العمل المشترك، في سياق التعاون القائم، وتعزيزه على النحو الذي يعود بالفائدة في مجال ابتعاث نخبة من الطلبة الإماراتيين المتميزين، للدراسة في الجامعات المحلية والعالمية المرموقة، بما يلبّي احتياجات الدولة التنموية، ويرفدها بكوادر مؤهلة تمتلك أفضل المعارف والمهارات في المجالات كافة.