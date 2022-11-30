الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تستضيفها «نيويورك أبوظبي».. أول قمة للسياسة السلوكية في الشرق الأوسط

عبدالله بن طوق متحدثاً خلال الجلسة (من المصدر)
1 ديسمبر 2022 02:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الــ51: الإمارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها

استضاف مركز التصميم السلوكي المؤسساتي في جامعة نيويورك أبوظبي أول قمة للسياسة السلوكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفعالية الفريدة من نوعها التي تستعرض آفاق التعاون المستقبلية بين علماء الاجتماع وصانعي السياسات.
حضر القمة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والدكتورة ليلى الهياس، المديرة التنفيذية لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ونخبة الأكاديميين العالميين والشركاء الإماراتيين. كما شارك في الفعالية، التي استمرت ليوم واحد فقط، أبرز الأسماء المتخصصة في علم الاجتماع السلوكي، وصانعو السياسيات المتميزون من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، حيث ناقشوا سبل التعاون بين الباحثين وأصحاب القرار لتطبيق أحدث ما توصلت إليه الدراسات الميدانية، بهدف المساعدة على تأسيس سياسات قائمة على الأدلة من شأنها معالجة القضايا الملحّة في دولة الإمارات والمنطقة.
وخلال جلسة حوار فردية جمعت معالي عبدالله بن طوق مع الصحفي والكاتب مصطفى الراوي، ركّز معاليه على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمعات الأكاديمية، واستعرض أفكاره حول كيفية توظيف أبحاث علم الاجتماع السلوكي لدعم صناعة السياسات، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات.
وقال معالي عبدالله المري: «نحن نتجه نحو اقتصاد قائم على الناس والبيانات، وذلك لأهمية دورهم. لذلك فإن بناء تعاون فعال بين الحكومة والأوساط الأكاديمية سيقربنا من تحقيق هذا الهدف من خلال ثلاثة أشياء مهمة: أولاً، طرح دور صنع السياسات القائمة على الأدلة من خلال النماذج النظرية والتجريبية لاختبار السياسات الاقتصادية وقياس تأثيرها على المدى الطويل، وثانياً، المساهمة في الخطاب العام من خلال معالجة تحديات السياسة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وثالثاً، دعم تنمية رأس المال البشري الماهر والقادر على المنافسة في الدولة».

جامعة نيويورك أبوظبي
نيويورك أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
دنيا
استعادة البصر أولها.. ماسك يعلن موعد التجارب لصنع شرائح المخ
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©