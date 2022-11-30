توعية 90 منشأة تجارية بالمواصفات الرسمية لعلم الدولة

رأس الخيمة (الاتحاد)

باشرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة العمل بمبادرتها السنوية «وطننا أمانة»، والتي تستهدف زيارة المنشآت التجارية التي تبيع أعلام الدولة، وذلك لتوعيتها بمواصفات العَلَم الرسمية المعتمدة لدى الدولة، تزامناً مع احتفالات المؤسسات الحكومية والخاصة بعيد الاتحاد الـ51.

وزار مفتشو إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة 90 منشأة تجارية بمنطقتي النخيل والمعيريض، مستهدفين توعية القائمين عليها بالحرص والتدقيق على الأعلام المبيعة للمؤسسات والمدارس والأفراد، وذلك بالتأكيد على جودتها وسلامتها من ناحية الألوان، والمواصفات الأخرى مثل تجنب ربط أطرافها بخيوط ملونة، وألا تحمل أي عبارات أو أسماء أو غيرها.

وأسفرت نتائج الحملة التابعة لمبادرة «وطننا أمانة» عن مخالفة منشأة واحدة فقط، وتمت مصادرة الأعلام غير المطابقة للمواصفات المعتمدة.

وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن علم الدولة هو رمز للهوية الوطنية، وتحرص إدارة الرقابة والحماية التجارية في كل عام على إطلاق حملة «وطننا أمانة» لرفع الوعي لدى بائعي المنشآت التجارية والمكتبات المختصة ببيع القرطاسيات بالتدقيق، والتأكد من توفر المواصفات المعتمدة في الأعلام قبل بيعها للزبائن.