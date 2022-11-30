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2.8 مليون درهم من «الأنصاري للصرافة» لـ«صندوق الفرج»

2.8 مليون درهم من «الأنصاري للصرافة» لـ«صندوق الفرج»
1 ديسمبر 2022 02:18

أبوظبي (وام) 

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قدمت مؤسسة الأنصاري للصرافة تبرعاً بقيمة مليونين و820 ألف درهم لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية للإفراج عن (59) من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية المعسرين مالياً، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ51.
وأعرب خليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، التابع لوزارة الداخلية، عن خالص الشكر والتقدير لمؤسسة «الأنصاري للصرافة» على مبادراتها المستمرة في دعم وتقديم العون لصندوق الفرج الساعي للتخفيف عن النزلاء المعسرين مالياً وذويهم، وتسهيل إعادة دمجهم مع محيطهم المجتمعي والعودة لأسرهم أفراداً منتجين، وبث الأمل في نفوسهم، وذلك من خلال توفير وتقديم المساعدات المالية والعينية التي تساعدهم في التغلب على أعباء حياتهم اليومية.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة «شركة الأنصاري للصرافة»، إن هذا التبرع يأتي ضمن حرص المؤسسة على مسؤولياتها تجاه المجتمع المحلي، وفي إطار توجيهات حكومة الإمارات في تعزيز جودة الحياة، ونشر قيم الخير والمواطنة الإيجابية والتسامح والعطاء، لاسيما أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع احتفالات «عيد الاتحاد» الذي نرجو أن يكون يوم خير وسعادة لأفراد المجتمع كافة، بما فيهم هذه الفئة من النزلاء المحتاجين للمساعدة والمساندة كي يعودوا منتجين وفاعلين في مجتمع الإمارات المتسامح.

الأنصاري للصرافة
الإمارات
صندوق الفرج
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