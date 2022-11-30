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4.35 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لمبادرة «فرجت»

4.35 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لمبادرة «فرجت»
1 ديسمبر 2022 02:18

أبوظبي (وام)

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قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية إنسانية من خلال تبرعه لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بمبلغ (4.350.000) درهم ضمن مبادرة «فرجت»، أسهمت في الإفراج عن (35) نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، وذلك تزامناً مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الحادي والخمسين.
وأكد خليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، أن الجهود متواصلة ضمن مسيرة العطاء والخير الإماراتية من خلال المبادرات المستمرة، والتي تؤكد تضامن المجتمع الإماراتي ومؤسساته الوطنية، وحرصهم برؤية قيادته الرشيدة على نهج العطاء والخير والتسامح والتضامن والتكافل الاجتماعي.
وأعرب عن شكره وتقديره لمساهمات ومبادرات بنك دبي الإسلامي المتواصلة، ودعمهم لبرامج صندوق الفرج من خلال المبادرات المجتمعية المشتركة، والتي أسهمت منذ إطلاقها في الإفراج والتسهيل على المئات من النزلاء المعسرين.
من جهته، أكد بنك دبي الإسلامي، في بيان له، حرصه على الدور المجتمعي للمؤسسة، والشراكة مع المؤسسات الوطنية كافة في سبيل تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، والقيام بالواجب برعاية ودعم جهود العطاء ومسيرة الخير الإماراتية، وتقديم العون للمحتاجين.
 وأشار إلى استمرار الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية من خلال مبادرات مشتركة تعزز العمل التكافلي المجتمعي، خاصة في ما يتعلق بدعم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة، وجهود إعادة تأهيلهم وعودتهم للمجتمع أفراداً صالحين ومنتجين.

بنك دبي الإسلامي
وزارة الداخلية
صندوق الفرج
الإمارات
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