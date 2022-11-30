حملة توعية على شواطئ المرفأ والسلع

منطقة الظفرة (الاتحاد)

نظمت بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، والشركاء الاستراتيجيين وطلبة المدارس، حملة توعية وتنظيف على شواطئ مدينة المرفأ ومدينة السلع للمحافظة على نظافة الواجهات البحرية، ونشر وتعزيز الوعي بالمسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع، وتحفيز الرقابة الفعّالة، بالإضافة إلى توضيح الإرشادات الواجب اتباعها للمحافظة على المظهر العام.

استهدفت الحملة، تنظيف الشاطئ بهدف تعزيز الاهتمام بالبيئة البحرية، والحفاظ على الشواطئ ونظافتها، ونشر الوعي بين مرتادي الشواطئ بضرورة الالتزام بعدم رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وتهدف الحملة إلى تعزيز ونشر الوعي بالمسؤولية البيئية والمحافظة على المظهر العام، وأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ والحدائق والمتنزهات، وتعزيز سلوك النظافة لدى النشء، وتشجيع العمل البيئي وغرسه بين كل الفئات.

وتحرص بلدية الظفرة على تكريس القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع والمتعلقة بالبيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية والمحافظة على المظهر الحضاري العام لشواطئ المدينة ومرافقها العامة، وذلك حرصاً من البلدية على ترسيخ المعايير الحضارية والبيئية والجمالية للمدن والمرافق الترفيهية والخدمية كافة لضمان مستوى حياة أفضل، وبيئة مستدامة لسكان مدينة المرفأ. وكانت بلدية منطقة الظفرة قد نفذت أيضاً حملة توعية للحد من الرمي العشوائي، وتهدف الحملة إلى إزالة مشوهات الرمي العشوائي للمحافظة على المظهر العام، وتثقيف وتوعية أفراد المجتمع، والتشجيع على اعتماد أفضل الممارسات في مجال إدارة النفايات بصورة عامة، ونشر الوعي البيئي بين الأفراد والشركات، والتعريف بالأضرار البيئية الناجمة عن مخلفات الرمي العشوائي للنفايات.