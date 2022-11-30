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رئيس الدولة يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني العلاقات الثنائية وتعزيز وحدة اليمن

رئيس الدولة يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني العلاقات الثنائية وتعزيز وحدة اليمن
30 نوفمبر 2022 22:10

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى اليوم في قصر الشاطئ، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، واطلع منه على آخر المستجدات على الساحة اليمنية.

كما بحث الجانبان سبل دعم السلام في اليمن وتخفيف المعاناة عن شعبه وتحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والبناء.

من جانبه، هنأ فخامة الدكتور رشاد العليمي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء. وعبر عن شكره لسموه لحسن الاستقبال، مثمناً الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لليمن وشعبه على مختلف المستويات.

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