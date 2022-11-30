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منصور بن زايد يستقبل رئيس الديوان الملكي البحريني

منصور بن زايد يستقبل رئيس الديوان الملكي البحريني
30 نوفمبر 2022 21:47

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن، سعادة عبدالله الرميحي، رئيس الديوان الملكي في مملكة البحرين، والوفد المرافق له.

وتناول الجانبان، خلال اللقاء، علاقات الأخوة وأواصر المحبّة والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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